Kovid’i soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

Çocuk vakalarındaki artışa dikkati çeken Prof. Ceyhan, "Bunun nedeni Delta varyantının daha bulaştırıcı olması. Hastalık yapıcı özelliği ve ölüm oranları da biraz daha yüksek. 'Çocuklarda daha ağır seyrediyor' dediğimiz bir tablo ortaya çıkmadı. Fakat çocuk vaka fazla çünkü toplam sayı fazla. Bazı firmaların pompalamasıyla 'çocuklar kapalı kalmışlar; D, C vitamini eksildi' şeklinde haberler çıkıyor. Bunlar son derece tehlikeli. Çocukların metabolizması yetişkine benzemez, 'ne olacak, bir vitamin de fazladan alsın' diyemeyiz. Çocuklardan ellerini çeksinler, uzak dursunlar. Çocuklarda herhangi bir vitamin takviyesine ihtiyaç yok. Çocuklar sadece aşı ile korunabilir. Biz de aşı için yaşın daha aşağıya indirilmesini bekliyoruz” dedi.

Grip vakaları henüz görülmedi

Koronavirüste tablonun değiştiğine de dikkati çeken Prof. Ceyhan, “Tablo biraz soğuk algınlığına benziyor, bu da işimizi zorlaştırdı. Geçen yıl bugüne kadar daha tedbirliydi insanlar, o yüzden solunum yoluyla bulaşan hastalıklar ciddi oranda azalmıştı. Şimdi soğuk algınlığında sayılar tam pandemi öncesi döneme döndü. En az o dönem kadar ağır nezle, soğuk algınlığı vakaları görüyoruz. Buna grip deme alışkanlığı var, ama bu yanlış. Henüz Türkiye'de grip vakası görmedik. Onu da görmeye başlamadan risk gruplarının hemen grip aşısını olması lazım” uyarısını yaptı.



Koronavirüs ile soğuk algınlığının ayırt edilip edilmeyeceği ile ilgili Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi: "Maalesef, öyle bir ayrım yok. Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem çocukta 'bu koronavirüs müdür yoksa soğuk algınlığı yapan virüs tablosu mudur' ayırt edemem. Ayırt etmenin tek yolu var; test. Grip de sanıldığı gibi burun akıntısı, hapşırık ile geçirilmez. Grip de çok ağır bir tablodur; yatağa düşürür ve ciddi ölüm oranları vardır. Hastaneye yatışı gerektirir. Bunu da önlemeniz gerekir, yoksa hastanelerin yükü artar. Kendinde soğuk algınlığı hisseden kişilerin hemen gidip test yaptırması şart.”