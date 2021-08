'Kovid'e yakalanmamak için gereğini yapmalıyız'

İnsanlar başıboş yaratılmamıştır. Yüce Allah; ona akıl vermiş ve ruhundan üflemiştir. Yeryüzünde adaleti, huzuru, mutluluğu sağlamak için rehberler göndermiştir. Akıl her şeye vakıf olamaz, olmuş olsaydı Rabbim insanları yarattıktan sonra, onlara rehberleri göndermemeliydi. Demek ki akılla her şeyi kavrayamayız ve tüm sorunların üstesinde gelemeyiz ve çözemeyiz. Ona bir yol gösterici rehberin olması lazım ki yolunu şaşırmadan Allah’ın istediği bir hayatı sürdürebilsin. Kullarına akıl vermiş bununla beraber sorumluluk vermiştir. Kulun sorumluluğu akıl ve mantık çerçevesinde rehberini takip ederek, Rabbin istediği ve sevdiği bir kul olma çabası içinde olmalıdır.

Bugün dünya büyük bir salgın hastalığıyla karşı karşıyadır. Bu hastalıktan kendimizi korumakla, bize emanet olan vücudumuzu koruyarak emanete ihanet etmemiş olduğumuz gibi diğer insanlara da dolaylı olarak katkı sunmuş olacağız. Çünkü bu hastalık bulaşıcı bir hastalıktır. Biz kendimize dikkat etmezsek, başka insanlara bulaştırmış oluruz ki burda kul hakkına girmiş oluruz. Yüce Allah kul hakkıyla yanıma gelmeyin diyor.



“Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız.” (Buhârî, Tıb 30; Müslim, Selâm 100)



Bugün bu hastalık bizim ülkeye girmiştir. Bugün başka ülkeye gitme imkânımız olmadığından dolayı bu hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağız. Nasıl kul hakkına girmeyeceğiz. İşte burada bize düşen görev, her şeyden önce hastalığa yakalanmamak için gereğini yapmak zorundayız. Bunlar nedir? Temizlik, maske ve mesafe bunları dikkat etmeliyiz. Ama farkında olmadan başkasından kapma riskiyle karşı karşıyayız. O zaman ne yapmalıyız? Hastalığı hafif atlatacak önlemlere sarılmak zorundayız. Bu da aşı olmakla mümkün olacaktır. Aşı olmak; bizim kendimize karşı ve diğer insanlara karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Biz elimizde gelen tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah’a tevekkül edeceğiz. Yukarıdaki hadisin anlamı da Allah’ın verdiği akıl ve sorumluluğun gereği olarak rehberi takip etmek zorundayız. Takip etmezsek hem kendimize ihanet etmiş oluruz, hem de kul hakkına girmiş oluruz.



Bugün aşı ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bence parayla yapılmış olsaydı. Aşı yapmayanımız da yapmış olacaktık.



Ben bu hastalığa yakalandım Rabbim hiç kimseyi bu acımasız hastalığa düşürmesin. İlk 5 gün soğuk algınlığı belirtileri vardı. Daha sonra terleme ve ateşim yükselmeye başladı. Nefes alışlarımda zorlanmaya başladım. Oğlum beni hastaneye ambulansla götürdü. 5 gün serviste kaldım. Daha sonra yoğun bakıma aldılar. Nefes zorla alıp veriyordum. Ciğerlerimi hepsi kaplamıştı. Yanımda bağıranlar. Ağlayanlar insanları umutsuzluğa doğru sürükleyecek her şey mevcuttu. Ben Rabbime sığınmaktan ve tevekkül etmekten başka yapılacak bir şeyin olmadığını düşünüyordum. İnsan yatakta ayağını uzatacak ve toplayacak mecali kendinde bulamıyordu. Bu arada bana yardımlarını eksik etmeyen komşum Dr. Servet Bey’den ve diğer Siverek Devlet hastanesinin hemşire ve doktorlarından Allah razı olsun. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdılar. Hemen yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdan geçen her gün bir yıla bedeldi. O duyguları anlatmak veya yazıya dökmek mümkün değildir. Vücut sancısından bağıranlar çağıranlar, sanki ejderha tarafından kapanan insanın feryat ve figanıydı. Bağırışlar insanların ciğerlerini parçalıyordu. Rabbim düşmanıma bile o acıyı göstermesin. Bu hastalığı burada anlatmamın sebebi biz hasta olduk başkaları olmasın. İnsanı ölümün kenarına götüren bu canavardan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bugün aşı yapılmadığı takdirde hastalık tekrar yaygınlaşacak, insanlarımızın zar zor geçimlerini yapanlar, daha zor duruma girecekler, çocuklarımız okul yüzünü göremeyecekler, bu da toplumun her yönde gerilemesine sebebiyet verecektir.



Bugün aşıya karşı kara propaganda yapanlar bu insanlarımızın iyiliğini istemiyorlar. İnsanlar; hastalığa yakalandığında ve ölüm döşeğine düştüğü zaman her şeyi anlar ama iş işten geçer. Bence bu hastalığın ülkemizden ve dünyadan yok olması için gerekli tüm tedbirlere başvurmalıyız. Bunların başında aşı, temizlik, mesafe ve maskedir. Bu hastalıktan kurtulmanın ve kul hakkına girmemenin tek çözümüdür. Herkese düşen sorumluluğu yerine getirirse inşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Rabbim hasta olanlara acil şifalar versin, vefat edenlere de Rabbim rahmet eylesin mekânı cennet eylesin. Bu belayı tüm dünya üzerinden kaldırsın inşallah.