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Korona Virüs Kovid'den korunmak için...! Evinizi 2-3 dakika da olsa mutlaka havalandırın
Korona Virüs

Kovid'den korunmak için...! Evinizi 2-3 dakika da olsa mutlaka havalandırın

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kışla birlikte vatandaşların soğuklara karşı ısıtacağı evleri virüse karşı da mutlaka havalandırması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:27:00 -
Kovid'den korunmak için...! Evinizi 2-3 dakika da olsa mutlaka havalandırın

Prof. Oğuztürk “Evlerin sık sık ikişer, üçer dakikalık zaman aralıklarında da olsa havalandırılması virüsün o ortamda bulaştırıcılık etkisinin azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca kış ayları salgınla mücadelede dezavantajlı bir süreç, ekstra tedbirler almamız gerekecek” dedi.

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