Kovid'den korunmak için...! Evinizi 2-3 dakika da olsa mutlaka havalandırın
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kışla birlikte vatandaşların soğuklara karşı ısıtacağı evleri virüse karşı da mutlaka havalandırması gerektiğini söyledi.
Prof. Oğuztürk “Evlerin sık sık ikişer, üçer dakikalık zaman aralıklarında da olsa havalandırılması virüsün o ortamda bulaştırıcılık etkisinin azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca kış ayları salgınla mücadelede dezavantajlı bir süreç, ekstra tedbirler almamız gerekecek” dedi.