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Korona Virüs Kovid testi atıkları dönüştürülüyor
Korona Virüs

Kovid testi atıkları dönüştürülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, pandemi hastanelerinin koronavirüs teşhisi için kullandığı testleri ve tıbbi atıklarını bertaraf etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:37:00 -
Kovid testi atıkları dönüştürülüyor

Pandemi hastaneleri başta olmak üzere toplam 565 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını toplayan belediye ekipleri, virüs testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu poşetlenmiş atıkları özel tedbirlerle toplayarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ndaki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne getiriyor. Burada çeşitli aşamalardan geçirilen tıbbi atıklar, zararsız evsel atığa dönüştürülüyor.

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