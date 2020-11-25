Kovid, hamilelerde hafif etki gösterse de anne adayları sıkı şekilde korunmalı

Çalışmada ortaya çıkan sonuçları değerlendiren Dr. Karakoç, “Hamilelerde belirtilerin genel olarak hafif seyrettiğini ve iyi klinik sonuçlar gösterdiğini gözlemledik. Gebe olmayan yetişkinler ile hamilelerdeki klinik özellikler ise benzer şekilde. Belirtiler birbirine yakın ancak virüsün henüz gebelik üzerindeki etkileri net şekilde bilinemiyor. Bu yüzden gebelerin enfeksiyona karşı sıkı şekilde korunması gerekiyor” dedi.



Kaygı yok, tedbir var



Anne adaylarına tavsiyelerde bulunan Karakoç; "Öncelikle bebeğin ve kendisinin bu süreçten olumsuz etkileneceğini düşünerek kaygı düzeyini artırmamalı, ancak tedbirli davranmalıdır. Kaygı ve stres, bağışıklık sistemlerini zayıflatır. Bebekte gelişme geriliği, erken doğum gibi pek çok olumsuz etkilere neden olabilir. Kaygı yerine maske, mesafe ve temizlik çerçevesindeki tüm kurallara dikkatli şekilde uyulmalıdır” diye konuştu.



Hamilelik, doğum ve ebeveynliğe hazırlık gibi eğitim sınıflarına katılmak isteyen anne adaylarının, yüzyüze dersler yerine online eğitim programları ve danışmanları tercih etmesini tavsiye eden Karakoç “Restoran, kafe, alışveriş merkezi ve misafirliğe gidilmemeli, misafir kabul edilmemeli. Öksüren ve hapşıranlarla temas kurulmamalı, seyahat edilmemeli ve toplu taşıma kullanılmamalıdır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için uyku düzenine, beslenmeye özen göstermeli, günde 2-2,5 litre su tüketmelidir. Ateş, öksürük, yorgunluk, kas ve boğaz ağrısı, nefes darlığı olduğunda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bebeğin zarar göreceği korkusuyla erken tanı ve tedavi kaçırılmamalıdır” uyarılarında bulundu.