Kovid geçirenlerin beyni küçülüyor

Kovid-19'un yeni etkilerine yönelik İngiltere'de çok önemli çalışma yapıldığını açıklayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, "Biz kalp tutulumunu, akciğer tutulumunu, erkeklerde kısırlık yaptığını ve nörolojik etkilerini öğrenmiştik. Şimdi bu araştırma ile beyinde 'gri cevher' dediğimiz ve önemli bir merkezi içine alan bölgede, özellikle emar bulgularında Kovid-19 geçiren hastaların beyinlerinde bir küçülme ve hücre ölümü tespit edildi. Bu açıkçası ileride hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilecek bir gelişme. Araştırma 45 milyonluk İngiltere’nin veri tabanı taramaları üzerinde yapıldı. Araştırmanın sonucu bu hastalığa karşı çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gözler önüne seriyor” dedi.

En önemli silah: Aşı ve tedbir

Doç. Dr. Savaşçı, Kovid-19'a karşı en etkili silahın aşı olunması ve kurallara uyulması olduğunu da belirterek "Bu konuda bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Aşımı oldum maskeye ne gerek var gibi. Ben de 3 doz Biontech aşılıyım; ama yine de maskemi 2 kat takıyorum. El hijyenine ve mesafeme dikkat ediyorum. İnsanlar aşı yaptırdıktan sonra her şey bitmiş gibi düşünmesinler. 4 doz aşı yaptırıp hastalanan bile var ama bu hastalarımız yoğun bakıma düşmüyor. Evlerine gönderiyoruz” dedi.



Çocuklar, gençler ve gebelerde hastaneye yatışların arttığına, Ankara'da aşı olmayan 28 tane gebe hastanın kaybedildiğini aktaran Doç. Savaşçı “Biz gebelere aslında 12'nci haftadan sonra mutlaka aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Şu anda biraz daha karşı mutasyonlara karşı koruyucu Biontech aşısını öncelikle öneriyorum. Ben bütün yakınlarıma bunu önerdim. Gebeler mutlaka aşılarını yaptırsın. Mecbur kalınca gebelere her türlü ilaç veriliyor tabi ki ama burada öncelik annenin sağlığı. Bebek mecburen ikinci duruma geçmiş oluyor. Buna rağmen üzücü sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla en büyük sorumluluk burada anneye düşüyor. Mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor" uyarısını yaptı.