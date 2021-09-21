Kovid dedektör köpekler öğrencileri tarayacak

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2021-2022 eğitim öğretim açılışını özel bir gösteriyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi’nde düzenlenecek Veteriner Fakültesi Uyum Programı kapsamında Kovid dedektör köpekler ile bir faaliyet yapılacak. Veteriner Fakültesi’nin bilimsel desteği ile Jandarma Köpek Eğitim Biriminde eğitilen 2 köpek, üniversite öğrencileri için Kovid-19 taraması gerçekleştirilecek.

Nasıl yapılacak?

Yüzde 97 doğruluk oranına sahip dedektör köpekler, öğrencilere temas etmeden ve yaklaşmadan, öğrencilerden yetkililer tarafından alınacak sürüntü örneklerini tespit edecek. Covid dışında da yine kısa bir gösterileri olacak.