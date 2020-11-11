Kovid-19’u yenen imam, virüsten ölen babasının cenaze namazını kıldırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş ve babası emekli imam Musa Memiş, Kovid-19 nedeniyle bir süre önce İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Mehmet Nuri Memiş, tedavisinin ardından taburcu edilirken babası Musa Memiş ise hastalığı yenemeyerek vefat etti. İmam Memiş, karantina süresinin bittiği gün, babasının cenaze namazını kıldırdı. İnegöl Hastane Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Memiş, toprağa verildi.