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Korona Virüs Kovid-19’u alerji ve gripten ayıran en belirgin özellik tat ve koku kaybı
Korona Virüs

Kovid-19’u alerji ve gripten ayıran en belirgin özellik tat ve koku kaybı

Uzmanlar, mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösteren Kovid-19'u diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin koku ve tat problemleri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:54:00 -
Kovid-19’u alerji ve gripten ayıran en belirgin özellik tat ve koku kaybı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt "Kovid-19, gribe göre daha ağır bir tablo ortaya koyuyor ve haftalarca sürebiliyor. Ancak tat ve koku problemi Kovid'de çok sık" bilgisini verirken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise "Alerjide ateş, kırgınlık ve halsizlik olur. Kovid-19'da bu belirtiler daha ağır. Kovid’de koku ve tat kaybı da görülüyor" sözleriyle koronavirüsün en belirgin özelliğinin tat ve koku kaybı olduğuna dikkati çekti.

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