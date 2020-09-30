Kovid-19’u alerji ve gripten ayıran en belirgin özellik tat ve koku kaybı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt "Kovid-19, gribe göre daha ağır bir tablo ortaya koyuyor ve haftalarca sürebiliyor. Ancak tat ve koku problemi Kovid'de çok sık" bilgisini verirken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise "Alerjide ateş, kırgınlık ve halsizlik olur. Kovid-19'da bu belirtiler daha ağır. Kovid’de koku ve tat kaybı da görülüyor" sözleriyle koronavirüsün en belirgin özelliğinin tat ve koku kaybı olduğuna dikkati çekti.