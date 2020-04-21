Kovid-19’lu hastaları gizleyen muhtara soruşturma

Kenan Gül Van

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’dan mahalleye gelen kişileri sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi’nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.Mahallede 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında “görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu” gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul’dan gelenleri bildirmemiş

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan’da İstanbul’dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. Çalışmalar kapsamında mahalleye İstanbul’dan gelen başka kişilerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu bilgiyi gizleyen muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı. Sağlık taramasında 900 nüfuslu mahallede 44 kişinin testleri pozitif çıkmış ve bölge acilen özel çalışma alanı haline getirilmişti.