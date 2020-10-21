Kovid-19'la savaşan doktorlar uyarıyor! 26 ve 40 yaş da entübe oluyor

Türkiye’nin dört bir yanında Kovid-19’la savaşan fedakar doktorlar, mücadele sürecinde yaşadıkları acı dolu ibretlik olayları anlatarak herkesi tedbirlere uymaya davet ediyor.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19’la mücadelede görev alan ve bu hastalığı atlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ölmez de salgın sürecinde yaşadıklarını anlattı.



Gençler de nefes alamıyor



Yoğun Bakım Servisinde görevli Dr. Ölmez, Kovid-19 sürecinde genç hastaların da yoğun bakımda yattığını, entübe olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Biz göğüs hastalıkları olarak daha önceden hep ağır hasta olarak yaşlı kişileri görürdük. Kovid-19 sürecinde maalesef genç hastalar da yoğun bakımlık oldu. 40 ve 26 yaşındaki hastaları dahi entübe etmek zorunda kaldı ve makineye bağladık. Kendi başlarına nefes alamadılar. Bu görüntüler bizi de strese soktu, çok zorlandık. Psikolojik olarak çok etkilendik.”



Çok fazla ölüm gördük



Salgın sürecinde vefat eden çok hasta gördüklerini anlatan Ölmez, şunları kaydetti: “Hiç kimsenin koruyucu kalkanı yok. Virüse yakalandığımda benim de bağışıklık sistemim yeteri kadar çalışmayabilirdi. Ben de yoğunbakımlık olabilir ve hayatımı kaybedebilirdim. Bu hastalık grip, nezle değil. İnsanlar bu hastalığı hafife almamalı. Bir hastanın eşi çok ölebilirken kendisi hastaneye yatmadan iyileşebiliyor. Kimse kendini ve sevdiklerini riske atmasın. Hastalığı hafife almamalı ve tedbirleri ciddiyetle uygulamalıyız.”

Kovid-19’u diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, uzun süren öksürük, koku ve tat kaybı

Kovid-19, mevsimsel üst solunum yolu rahatsızlıkları, alerji, nezle ve grip rahatsızlıklarına benzer belirtiler gösterse de uzun süren öksürük, tat ve koku kaybı, yüksek ateş ile şiddetli vücut ağrıları Kovid-19'u diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor. Koronavirüsün en yaygın semptomlarının başında ateş, yorgunluk ve kuru öksürük geliyor. Bazı hastalarda ise burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal görülebiliyor. Alerjik hastalıklar ve üst solunum yolu rahatsızlıklarında genellikle ateş olmazken Koronavirüsün bulgularına ateş de eşlik ediyor. Alerjik hastalıklarda berrak yoğun burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık ve öksürüğe karşı alerjik şurup ve tabletler bulguları hafifletirken bu ilaçların Kovid-19 belirtilerine karşı hiçbir etkisi bulunmuyor. Kovid-19’da öksürüğe genellikle ateş ve solunum sıkıntısı da eşlik ediyor. Kovid-19'da ateş ve öksürük, grip ya da üst solunum rahatsızlıklara göre daha uzun sürüyor.