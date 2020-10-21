  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Kovid-19’la savaşan doktordan ‘Corona Günlükleri’ kitabı
Korona Virüs

Kovid-19’la savaşan doktordan ‘Corona Günlükleri’ kitabı

Kovid-19’a ilk yakalanan doktorlardan olan ve yakalandığı virüsü yenerek tekrar görevinin başına dönen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, hastalıkla mücadelesini kitaplaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:50:00 -
Kovid-19’la savaşan doktordan ‘Corona Günlükleri’ kitabı

 Göksel Çağlav 

‘Corona Günlükleri’ isimli kitapta Akkoyunlu, virüsün nasıl ortaya çıktığını, alınan önlemlere rağmen salgının yayılmasını, sağlıkçıların fedakarlığını, virüsle mücadele ederken hasta yatağına düşmesini, ağrılar ve ateşle geçen günlere ilişkin tüm yaşadıklarını okuyucuların dikkatine sunuyor. Kitaptan elde edilecek gelir de koronavirüs salgını sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde harcanmak üzere Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı’na (KAHEV) bağışlanacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...
Gündem

İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘siyasi intihal..
Yayınlandı! Ermenistan'ın bağlantısı kesiliyor
Dünya

Yayınlandı! Ermenistan'ın bağlantısı kesiliyor

Azerbaycan ordusunun Zengilan kentini kurtarmasının ardından oluşan genel durum haritası yayınlandı.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay