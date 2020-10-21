Kovid-19’la savaşan doktordan ‘Corona Günlükleri’ kitabı
Kovid-19’a ilk yakalanan doktorlardan olan ve yakalandığı virüsü yenerek tekrar görevinin başına dönen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, hastalıkla mücadelesini kitaplaştırdı.
Göksel Çağlav
‘Corona Günlükleri’ isimli kitapta Akkoyunlu, virüsün nasıl ortaya çıktığını, alınan önlemlere rağmen salgının yayılmasını, sağlıkçıların fedakarlığını, virüsle mücadele ederken hasta yatağına düşmesini, ağrılar ve ateşle geçen günlere ilişkin tüm yaşadıklarını okuyucuların dikkatine sunuyor. Kitaptan elde edilecek gelir de koronavirüs salgını sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde harcanmak üzere Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı’na (KAHEV) bağışlanacak.