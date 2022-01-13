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Korona Virüs Kovid-19'la ilgili yeni tespit: İki katına çıkarıyor
Korona Virüs

Kovid-19'la ilgili yeni tespit: İki katına çıkarıyor

Araştırmacılar, Kovid-19’u ağır geçirme riskini iki katına çıkarabilen bir gen varyantı keşfetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 20:54:00 -
Kovid-19'la ilgili yeni tespit: İki katına çıkarıyor

Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Kovid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.

Çalışma sırasında Kovid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle beraber en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.

Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." ifadelerini kullandı.

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