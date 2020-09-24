Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede 1129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bin 149'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 508 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, Eylül ayı başından bu yana günlük vaka kayıtlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 732 bin 518'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük bazda en çok vaka ve ölüm vakalarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2., toplamda ise 3. sırada yer alıyor. zayiat sayısı.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre 869 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ölüm sayısı 138 bin 977'ye, vaka sayısı 33 bin 281 artarak 4 milyon 624 bin 885'e yükseldi .

Virüsten kurtulanların sayısı 3 milyon 992 bin 886 olarak kaydedildi.

211 milyonu aşan nüfusu ile Brezilya, ABD ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla vaka görülen üçüncü ülkedir.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 601 kişi artarak 74 bin 949'a ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 786 artarak 710 bin 49'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 510 bin 237 kişi şu ana kadar iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü geçti. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta tespit edilirken, ilk kez 19 Mart'ta 1 kişi hayatını kaybetti.