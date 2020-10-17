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Korona Virüs Kovid-19 vakalarının bir kısmında demans şikâyetleri görülüyor
Korona Virüs

Kovid-19 vakalarının bir kısmında demans şikâyetleri görülüyor

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güner Sönmez, Kovid-19 tedavisi görerek iyileşen kişilerde bazı şikayetlerin bir süre daha görülmeye devam edildiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:17:00 -
Kovid-19 vakalarının bir kısmında demans şikâyetleri görülüyor

Bu sürecin uluslararası literatürde “Uzun Kovid” (Long Covid) olarak anıldığını aktaran Sönmez, bu süreçte “Beyin sisi” denilen bilişsel değişiklikler yaşandığını anlattı. Prof. Dr. Güner Sönmez, beyin sisinde hafıza kaybı, konsantrasyon bozukluğu, ellerde titreme, kelimeleri anlayamama, baş dönmesi, sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi şikayetler yaşandığını ve bunun da yaşlılığa bağlı demansa benzetildiğini vurguladı. Sönmez, son günlerde iyileşen çok sayıda hastasından bu yönde şikayetler aldığının da aktardı.

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