Kovid-19 vakalarının bir kısmında demans şikâyetleri görülüyor

Bu sürecin uluslararası literatürde “Uzun Kovid” (Long Covid) olarak anıldığını aktaran Sönmez, bu süreçte “Beyin sisi” denilen bilişsel değişiklikler yaşandığını anlattı. Prof. Dr. Güner Sönmez, beyin sisinde hafıza kaybı, konsantrasyon bozukluğu, ellerde titreme, kelimeleri anlayamama, baş dönmesi, sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi şikayetler yaşandığını ve bunun da yaşlılığa bağlı demansa benzetildiğini vurguladı. Sönmez, son günlerde iyileşen çok sayıda hastasından bu yönde şikayetler aldığının da aktardı.