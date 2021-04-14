  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adana'da feci kaza! Trenler çarpıştı: Yaralılar var

Ramazan âdet değil ibadet ayıdır İlahiyatçılar Akit’e konuştu: Ramazan bilincini kuşanalım, orucu aklımıza, kalbimize de tutturalım

Alman sanayicilerden kapanma uyarısı: Eğer böyle yapılırsa tedarik zinciri çöker

Dünya Türkiye'nin yeni projesini konuşuyor! Tarihte böylesi yok

1 günlük evlilik yüzünden 4 yıldır nafaka ödüyor

NATO’dan Rusya’ya Ukrayna çağrısı: Askeri yığınağı sonlandır

Koronavirüs salgını Avrupa’daki Türk restoronları nasıl etkiledi? Türk işletme sahipleri konuştu

Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!

Arap basını duyurdu... Mısır ve Türkiye hakkında bomba iddia!

Şarkıcı Okan Tok’tan CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki: Hakkımı mahkemede arayacağım
Korona Virüs Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 milli boksör Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na katılamadı
Korona Virüs

Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 milli boksör Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na katılamadı

Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na gidemeyen 8 milli boksör ile 3 antrenör Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:21:00 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 milli boksör Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na katılamadı

Gençler Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan genç erkekler ve genç kadınlar milli takımları, 10 Nisan Cumartesi günü Türkiye'den ayrılmadan önce Kovid-19 PCR testi yaptırdı.

Testler sonucunda Genç Kadınlar Milli Takımı'ndan 6, Genç Erkekler Milli Takımı'ndan 2, antrenörlerden de 3 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sporcu ve antrenörlerden oluşan 11 kişi Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Genç Kadınlar Milli Takım antrenörlerinden İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Sık sık sporcularla telefonda görüştüğünü belirten Gündoğdu, "Yurtta karantinadayız, şu an bir sıkıntımız bulunmuyor. Tek üzüntümüz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edemeyecek olmamız. Biz ülkemize altın madalya getirmek için var gücümüzle çalışırken böyle bir sonuçla karşılaştık. İnşallah bundan sonraki şampiyonalarda yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Giden milli takımımıza duacıyız. Allah yollarını açık etsin. Onlara çok inanıyorum, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler
Gündem

Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler

Halka tepeden bakan CHP zihniyetinin temsil edildiği Halk TV'nin canlı yayınına katılan Eski bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere haka..
Aliyev'den sert Rusya çıkışı! Putin'i fena köşeye sıkıştırdı
Gündem

Aliyev'den sert Rusya çıkışı! Putin'i fena köşeye sıkıştırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine atılan Rus menşeili ihracatı yasak İskender-M füzeyle d..
ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'
Dünya

ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'

ABD yönetimi ve İsrail nükleer silahlara sahip iki olarak İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için çalışılacağını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay