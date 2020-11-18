Kovid-19 temaslıları için elektronik bileklik geliyor

11-13 Kasım tarihleri arasında pandemi nedeniyle bu yıl online gerçekleştirilen HIMSS Eurasia 2020 Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’na katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede Türkiye’deki dijital altyapıların önemini anlattı. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın dünyada en fazla dijitalleşmiş sağlık bakanlığı olduğuna dikkati çeken Birinci, “Dijitalleşme çalışmalarımız, tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi sürecinde elimiz ayağımız haline geldi. En büyük projemiz olan e-Nabız bugün 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Öncelikle e-Nabız veri entegrasyon altyapısını kullanarak Halk Sağlığı Yönetim Sistemimiz içerisinde pandemi yönetim sistemi kurduk. Ülkemizdeki ilk vakayı takiben tüm vaka ve temaslıları ülkeye girişinden itibaren, sisteme kaydederek sürecin temel veri havuzunu oluşturduk. Ardından sistemi MERNİS, SGK, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri, Ölüm Bildirim Sistemleri, e-Nabız, Tele Radyoloji, Sina, Sağlık Pano, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ve işyeri, okul gibi başka bakanlıkların uhdesinde yürüyen daha birçok sistemle entegre ederek, tam anlamıyla bir salgın yönetim sistemi haline getirdik. Yine ivedilikle hayata geçirdiğimiz FİTAS ile kaynak, temaslı tespit çalışmalarını gerçekleştirerek hastalığın yayılımının önüne geçmek için çalıştık. Bu uygulamada kişinin izolasyon sürecine dair rapor, sistem üzerinden çalıştığı kurumla otomatik paylaşılabiliyor. İçişleri Bakanlığı denetim ekipleri de hem izolasyon hem de ihbar denetimlerini yine bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyor” bilgilerini verdi.



Dünyadaki en çok kullanıcısı olan uygulama



Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Normalleşme adımları atılır atılmaz Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını geliştirdik. Güvenli sosyal hayatın en önemli aracı haline geldi. Şu anda seyahatlerde, okullarda ve kamu kurum, işletme ve bir çok yerde zorunlu hale gelen HES kodu uygulamamızı başlattık. Artık uygulamamız, izolasyonda olması gereken vaka ve temaslılara kalan izolasyon süresi bilgisi ile kimlerle temasta olduğu bilgisini de söylüyor. Şu anda 70 milyonu geçen HES kodu sayısı var. 46 milyon kişi en az bir kez HES kodu almış. Aktif HES kodu sayısı 64 milyona ulaşmış durumda. Yani belli ki Türkiye'deki hemen hemen herkes kullanıyor. Dünyada en çok kullanıcısı olan uygulama diyebiliriz.”



Karantina veya izolasyon süreçlerine uymayan vatandaşların daha etkili denetimi için gündemde olan ve HES ile entegre çalışacak akıllı elektronik bileklik uygulaması hakkında da bilgiler veren Dr. Birinci, şu detaylara değindi:



HES’in yeni özellikleri



“Yakın bir süreçte sistem olarak altyapısını hazırladığımız ve bir kısmını da tamamladığımız elektronik bileklik, ses tanıma, hatta yüz tanıma gibi özellikleri de HES üzerine ekleyerek izolasyon getiriyoruz. Böylece uygulamayı, komple bu izolasyon sürecini ve salgın sürecinde normalleşmeyi daha da kolaylaştıran bir modele dönüştürmüş oluyoruz. Bütün altyapısını bitirdik. Bundan sonra temaslı kişilerin uygulamayı bileklik, ses doğrulama, yüz tanıma gibi özelliklerle kullanmasını sağlamaya çalışacağız. Kişinin vücut sıcaklığını da takip eden bir uygulama olacak. Kişide ateş yükselmesi olduğunda, bilekliğin HES ile entegrasyonu sayesinde uygulama uyarı verecek ve riskli durumda sağlık ekiplerinin kişiyle hızlı bir şekilde temas kurabilecek.”



Mobil doktor uygulaması



“Ayrıca evden çıkamayan yaşlılar ya da pandemi sürecinde hastaneye gitmesi riskli olan gruptakiler için de mobil doktor uygulamasını ilk başta Ankara, Yalova ve Kırıkkale'de pilot uygulama olarak başlattık. Şimdi Samsun'da bütün aile hekimlerine uygulamayı açtık. Diğer illerimizin belli bölgelerinde de devam ediyor. Artık Tele Sağlık muayenesi yapabilecek durumdayız. Hekimlerimiz hastalar sağlık kuruluşuna gelmeden gelmeden özellikle izolasyon altında olan Kovid hastalarıyla onları uzaktan kontrol edebiliyor, danışmanlık verebiliyorlar. İhtiyaç duyuyorsa kişiyi kendi kurumuna çağırıp süreci ilerletebiliyor. Bütün bu projelerin yüzde sekseninin kendi benzerinde dünyadaki en büyük projeler olduğunu söyleyebilirim.”

Filyasyon ekiplerimiz, dünya etrafında 160 kere dolaşacak mesafe kat etti

Türkiye’nin, bu dijital altyapıların da yardımıyla dünyanın en iyi filyasyon takibi yapan ülkelerden biri olmayı başardığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Birinci, filyasyon takiplerine ilişkin ilginç istatistik bilgileri de paylaştı: “Filyasyon ekiplerimizin kendi özel telefonlarından arama yapmadan izlem yapabilmeleri için sanal santral kurduk. Sanal santral sistemi kurulduğu günden bu yana ise 9.5 milyon dakikalık görüşme yapılmış. Bu, çok çok ciddi bir operasyon bu süreçte. Ayrıca filyasyon ekiplerimiz yaklaşık 6.5 milyon kilometre ile şu ana kadar dünyayı 160 kere dolaşacak kadar mesafe kat etmişler temaslı ve vaka takiplerinde. Pandeminin başından beri o kadar çok filyasyon yapmışlar ki dünyanın etrafını 160 kere dolanmış görünüyorlar.”