Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

CNN International'da yer alan habere göre, New Yorklu bilim insanları yüzde 4 oranında insan hücresinden oluşan bir fare embriyosu geliştirdi.

Araştırmacılara göre, elde edilen bu embriyo bir hayvanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayıda insan hücresine olma özelliğini barındırıyor.

Bu durumun birçok hastalığın tedavisinde işe yarayabileceği belirtilirken Covid-19 tedavisinde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.