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Korona Virüs

Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tanısı konulan ve karantinada olması gereken kişi, yolcu otobüsü ile tatile giderken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:49:00 -
Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

 

 

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde, trafik ve asayiş kontrolleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kontrollerde E.D'nin "Kovid-19 tanısı sebebi ile izolasyonda olması gereken kişi" kaydının bulunduğu tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, E.D'yi, karantinaya alınmak üzere Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü.

E.D'nin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

 

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