Kovid-19 tanı kitlerinde yerli dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yeni üretilen RNA tabanlı referans malzemeler PCR testinde yer alan her iki basamağın da kontrolünü mümkün kıldığından ölçümlerin kalitesi güvence altına alınıyor. RNA tabanlı referans malzemeler, laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde her iki enzim basamağının kontrolü için iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, üreticiler bu malzemeyi, PCR kitlerine RNA tabanlı pozitif kalite kontrol malzemesi olarak ekleyerek kitlerin güvenilirliğini de sağlayabilecek.



TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş, yerli ve milli imkanlarla üretilen referans malzemeler ile yapılan PCR testlerinin kalitesini teminat altına aldıklarını belirterek, "Bu malzemenin en önemli katkısı herhangi bir soğutma işlemine ihtiyaç duymaması. Malzemenin ülke içindeki paydaşlara dağıtımını soğutma işlemine maruz bırakmadan rahatlıkla yapabiliriz" dedi.