Kovid-19 sorgusu pozitif çıkanlar kente alınmayacak

Buna göre kente girecek vatandaşlara T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgulaması yapılacak ve risksiz olanların kente girişlerine müsaade edilmeyecek. Tüm kamu personelinin izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildiği kentte 65 yaş ve üstü vatandaşların kahvehane, çay bahçesi, kafeterya gibi mekanlara girişine de izin verilmeyecek. Kurulda alınan diğer kararlar şöyle: "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu sorgulaması yapılacak ve kişilerin T.C. kimlik numaralarını da ibraz etmeleri sağlanacak. Vatandaşın uzun süreli oturarak hizmet aldığı 30 ve üzeri sandalyesi bulunan restoran, lokanta gibi yemek servisi veren işletmelerde HES kodu uygulaması zorunlu tutulacak. Okul önlerinde velilerin toplanması engellenecek."