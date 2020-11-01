  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Kovid-19 sorgusu pozitif çıkanlar kente alınmayacak
Korona Virüs

Kovid-19 sorgusu pozitif çıkanlar kente alınmayacak

Kırklareli'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:21:00 -
Kovid-19 sorgusu pozitif çıkanlar kente alınmayacak

Buna göre kente girecek vatandaşlara T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgulaması yapılacak ve risksiz olanların kente girişlerine müsaade edilmeyecek. Tüm kamu personelinin izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildiği kentte 65 yaş ve üstü vatandaşların kahvehane, çay bahçesi, kafeterya gibi mekanlara girişine de izin verilmeyecek. Kurulda alınan diğer kararlar şöyle: "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu sorgulaması yapılacak ve kişilerin T.C. kimlik numaralarını da ibraz etmeleri sağlanacak. Vatandaşın uzun süreli oturarak hizmet aldığı 30 ve üzeri sandalyesi bulunan restoran, lokanta gibi yemek servisi veren işletmelerde HES kodu uygulaması zorunlu tutulacak. Okul önlerinde velilerin toplanması engellenecek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi
Gündem

Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina hasar görmüş ve vatandaşlar hasarlı binalarını terk ..
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir depreminin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini açıkladı.
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay