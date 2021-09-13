Kovid-19 semptomlar değişti! Bu 5 belirtiye dikkat
Son dönemde varyantlarıyla adından söz ettiren Kovid-19 için İngiltere'de çok konuşulacak bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları aşı olanlara da uyarılarda bulundu ve virüsün en yaygın 5, toplam ise 21 semptomu açıkladı.
Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta varyantına yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlıyor ve hastalığı ya hafif ya da semptomsuz atlatmanıza neden oluyor.
İngiltere'de yayımlanan son raporda, varyantlar ile aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle Kovid-19 belirtilerinin değiştiğine işaret ediliyor.
Bu 5 semptoma dikkat
Araştırmada, burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösterildi.
İngiliz bilim insanları, bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğini belirtti.
Semptomların tam listesi
Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor.
Delta ve Mu varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomlar ise şöyle.
1- Yüksek ateş
2- Titreme
3- Devamlı öksürük
4- Koku kaybı veya değişikliği
5- Tat kaybı veya değişikliği
6- Baş ağrısı
7- Olağandışı yorgunluk
8- Boğaz ağrısı
9- Bilinçte bulanıklık
10- Deri döküntüsü
11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler
12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları
13- Nefes darlığı
14- Göğüs ağrıları
15- Kas ağrıları
16- Boğuk ses
17- İshal
18- İştahsızlık
19- Karın ağrısı
20- Burun akması
21- Hapşırma