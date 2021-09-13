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Korona Virüs Kovid-19 semptomlar değişti! Bu 5 belirtiye dikkat
Korona Virüs

Kovid-19 semptomlar değişti! Bu 5 belirtiye dikkat

Son dönemde varyantlarıyla adından söz ettiren Kovid-19 için İngiltere'de çok konuşulacak bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları aşı olanlara da uyarılarda bulundu ve virüsün en yaygın 5, toplam ise 21 semptomu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 11:51:00 -
Kovid-19 semptomlar değişti! Bu 5 belirtiye dikkat

Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta varyantına yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlıyor ve hastalığı ya hafif ya da semptomsuz atlatmanıza neden oluyor.

İngiltere'de yayımlanan son raporda, varyantlar ile aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle Kovid-19 belirtilerinin değiştiğine işaret ediliyor.

Bu 5 semptoma dikkat

Araştırmada, burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösterildi.

İngiliz bilim insanları, bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Semptomların tam listesi

Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor.

Delta ve Mu varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomlar ise şöyle.

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

8- Boğaz ağrısı

9- Bilinçte bulanıklık

10- Deri döküntüsü

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

13- Nefes darlığı

14- Göğüs ağrıları

15- Kas ağrıları

16- Boğuk ses

17- İshal

18- İştahsızlık

19- Karın ağrısı

20- Burun akması

21- Hapşırma

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Yorumlar

Ömer

Semptom yerine neden belirtileri denmiyor . Türkçeye kıran mı girdi . Yakında İngilizce kelimelerden Türkçe kalmayacak lütfen dikkat .
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