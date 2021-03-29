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Korona Virüs Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı
Korona Virüs

Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il ise Şırnak oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:28:00 -
Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

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