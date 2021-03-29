Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il ise Şırnak oldu.
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.