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Korona Virüs Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü
Korona Virüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021, Brezilya'da 855, Meksika'da 552 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:56:00 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü

 

 

Yeni tip koronavirüs(Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021, Brezilya'da 855, Meksika'da 552 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1021 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 62 bin 550'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 76 bin 472 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 463 bin 973'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 648 bin 999 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 855 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 119 bin 504’e, vaka sayısı 43 bin 412 artarak 3 milyon 804 bin 803’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 796 bin 209 vaka ve 29 bin 694 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 976 bin 796 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 552 artarak 63 bin 146'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 824 artışla 585 bin 738'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 404 bin 667 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

 

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