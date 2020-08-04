  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:39:00 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü

 

 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 561 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 94 bin 665’e, vaka sayısı da 16 bin 641 artarak 2 milyon 750 bin 318’e yükseldi. 

Böylece ülkede 8 Haziran'dan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 560 bin 218 vaka ve 23 bin 365 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 912 bin 319 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 803 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 38 bin 938'e çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte 52 bin 50 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 746'ya yükseldi.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 230 bin 510 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya’nın ardından "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?

İfsat projesi İstanbul Sözleşmesi'nde büyük emeği olan AK Partili eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sözleşmeye sahip çıktı. Tarihçi Y..
Biri eski parti genel başkanı, diğeri emekli büyükelçi: Paçalarından cehalet akan Cem Toker ve Haluk Ilıcak tepki çekti!
Gündem

Biri eski parti genel başkanı, diğeri emekli büyükelçi: Paçalarından cehalet akan Cem Toker ve Haluk Ilıcak tepki çekti!

Pakistanlı Müslümanların resimlerini Türkiye'de çekilmiş gibi paylaşarak algı operasyonuna kalkışan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski Ge..
Muharrem İnce'nin
Siyaset

Muharrem İnce'nin "yeni parti" açıklaması vekilleri ikiye böldü: CHP kan kaybedecek

Kendi partisini kuracağı iddia edilen Muharrem İnce CHP'den kopuş yaşatacak. Yakın arkadaşlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenilen İnce'nin,..
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı