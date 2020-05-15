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Kovid-19 mutasyona mı uğradı?

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin bilim insanları aşı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra virüsün genetik yapısı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:12:00 -
Kovid-19 mutasyona mı uğradı?
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilim insanları aşı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra virüsün genetik yapısı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi tarafından 9 Nisan'da yayımlanan “Kovid-19: Genetik ağ analizi pandeminin kökenleri hakkında bilgi veriyor” başlıklı araştırma, virüsle ilgili yeni bulgular ortaya koydu.

Kovid-19’un genetik geçmişinin incelendiği araştırmada, aralık 2019'dan mart ayına kadar toplanan 160 virüs genomu incelendi. Araştırma sonucunda, virüsün mutasyona uğrayarak farklı ülkelerde A, B ve C şeklinde adlandırılan üç tipte yayıldığı ortaya konuldu.

Araştırmaya göre, Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentindeki bir hayvan pazarından yayıldığı düşünülen Kovid-19’un orijinal tipi olan A, bu kentte yaygın değil. Vuhan’da virüsün ilk mutasyon geçirmesi sonucu oluşan B tipi yaygın. Amerika ve Avustralya’da A, birçok Avrupa ülkesinde ise C tipi yaygın.

Peki, bütün bunlar ne anlama geliyor? Kovid-19 neden mutasyon geçirdi? Kovid-19’un mutasyona uğraması aşı ve tedavi çalışmalarını etkiler mi? Araştırmaya öncülük eden Genetik Uzmanı Dr. Peter Forster ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

 

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