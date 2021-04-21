Kovid-19 kurallarına uymamak kul hakkına girmektir

Ramazan ayında Erzurum Müftülüğüne bağlı “Alo Fetva” hattını arayanlar, dini konuların yanı sıra Kovid-19 salgını ve aşısına ilişkin merak ettikleri sorulara da yanıt arıyor.



Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Diyanet işleri Başkanlığının bu yılki temasının “şifa ayı ramazan” olduğunu söyledi.



Aşı orucu bozmaz



“190 numaralı “Alo Fetva” hattını arayan vatandaşların sorduğu soruların ana konuları inanç, ibadet ve ahlak konuları, günlük yaşama ve aileye dair konulardır” diyen Yıldırım, “Koronavirüs süreci dolayısıyla zaman zaman hastalıklarla alakalı sorular da gelmektedir. Şu an aşı dönemi olduğu için ramazan ayında yapılacak aşıların orucu bozup bozmayacağı yönünde sorular gelmektedir. Bizler vatandaşlarımızı, bu aşıların Din İşleri Yüksek Kurulumuzun açıklamış olduğu fetvaya göre orucu bozmayacağı yönünde bilgilendirmekteyiz. Ancak oruçluyken aşı olmak bir zorunluluk değil tercihtir. Kardeşlerimizin, eğer aşının orucu bozacağı noktasında kanaat, şüphe ve tereddütleri olursa iftardan sonra da aşılarını olabilirler” dedi.



Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamanın kul hakkına girmek olduğunun altını çizen Yıldırım, bu konuyu camilerde sıklıkla cemaate hatırlattıklarını belirtti. Yıldırım, şöyle devam etti: “Bilmediğimiz görmediğimiz bir virüsle karşı karşıya kaldığımız için, bir başkasının hakkına geçmemek adına, halkımızdan kurallara uyup dikkatli olmalarını istiyoruz. Devletimizin almış olduğu tedbirler var. Bu tedbirlere bütün halkımızın uyması gerektiği tavsiye ediliyor, bizler de o tavsiyelere uyuyoruz. Kardeşlerimiz, bu tavsiyelerin arasında, eğer ki sağlığına zarar verecekse cuma namazına gitmeme tercihinde bulunabilir. Burada öncelikli önemli olan, kişinin sağlığıdır.”