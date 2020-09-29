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Korona Virüs Kovid-19 herkesi etkiledi ama en çok kalp ve damar hastalığı olan 65 yaş üstünü vurdu
Korona Virüs

Kovid-19 herkesi etkiledi ama en çok kalp ve damar hastalığı olan 65 yaş üstünü vurdu

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Mutlu, bugüne kadar paylaşılan veriler ışığında Kovid-19'dan en çok etkilenen ve ölüm oranı en yüksek seyreden grubun kalp ve damar hastalıkları olan 65 yaş üzerindeki erişkinler olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:23:00 -
Kovid-19 herkesi etkiledi ama en çok kalp ve damar hastalığı olan 65 yaş üstünü vurdu

Mutlu, "Buna ilaveten eşlik eden kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet kişileri virüse karşı daha duyarlı kılmakta bu kişilerdeki kötü sonuçlar ve ölüm oranları artmaktadır. Bu nedenle bu hasta grubuna genel önlemler konusunda daha hassas olmaları, kullandıkları ilaçlarda hekim kontrolü dışında değişiklik yapmamaları (Bu konuda en güzel örnek, özellikle salgının başlangıcında suçlanan bazı tansiyon ilaçlarının ilaçların son dönemdeki verilerle olası olumlu etkileri saptandı), yıllık influenza ve zatürre aşılarını yaptırmalarını öneririm" diye konuştu.

Bu belirtiler varsa...

Virüse yakalanan kişilerde kalp ritim bozuklukları, akciğer damarlarında tıkanmalar, kalp kası enfeksiyonu gibi solunum yolları dışında etkilerin saptandığını aktaran Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Aktif hastaların ve iyileşenlerin mutlaka kardiyoloji kontrolü yaptırmaları gerekmektedir. Bu dönemin ikinci etkisi ise kalp damar hastalarının hastaneye gelmekten çekinmeleri nedeniyle yapılması gereken kontrollerden kaçınmaları veya önemli akut belirtileri olmasına rağmen hastaneye gelmemeleri olmuştur. Bu nedenle kalp hastalıkları ve kalp krizi, akut kalp yetersizliği gibi acil müdahale gerektiren durumlara müdahale zamanlamasında geç kalınmakta, bu da ölüm ve kötü sonuç oranlarını artırmaktadır. Bu nedenle özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma gibi önemli belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneririm."

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