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Korona Virüs Kovid-19 hastaları yaşadıkları zor anları anlattı! Tüm varlığımı tek nefes için verirdim
Korona Virüs

Kovid-19 hastaları yaşadıkları zor anları anlattı! Tüm varlığımı tek nefes için verirdim

Van'da Kovid-19’a yakalanan ve tedavileri hastanelerde devam eden hastalar, uyarılara rağmen önlem almamanın pişmanlığını yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:29:00 -
Kovid-19 hastaları yaşadıkları zor anları anlattı! Tüm varlığımı tek nefes için verirdim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavisi süren 58 yaşındaki Hayrettin Çiçekay, nefes darlığı ve şeker yükselmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve şeker hastalığından dolayı iki ayağından birer parmağının kesildiğini belirterek şunları söyledi: "Salgını yokmuş gibi davrandım ve hala bunun cezasını çekiyorum. Evde canım sıkıldığı için kahvehaneye oturmaya gidiyordum. Koronavirüs lanetine muhtemelen orada yakalandım. Şikayetlerim saymakla bitmiyor. İştahım yok, midem bir şey almıyor, göğsüm sıkışıyor, nefes alamıyorum, öksürüyorum, ağrılarım sırtıma vuruyor. Bu hastalık beni bitiriyor. İnsan hasta olunca sağlığın kıymetini biliyor."

Hastanede tedavisi süren 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Şadiye Dayan ise şiddetli baş ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, kontrollerin ardından kendisine Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktardı.

Allah düşmanıma vermesin

Dayan, "En büyük sıkıntım nefes alamamaktı. Aynı zamanda akciğer embolisi hastalığım var. Gece ateşim çıkıyor. Oksijen yardımıyla nefes alabiliyorum. Nefes alamadığım an bana 'tüm varlığını bize ver sadece bir kere rahat nefes al' deseler tüm varlığımı o tek nefes için veririm. Nefes alamamak çok zor. Allah düşmanıma dahi yaşatmasın. Bu koronavirüse nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Herkes çok dikkat etsin, maske taksın ve gerekmedikçe dışarı çıkmasın" dedi.

Kimse evden çıkmasın

Hastanede 10 gündür tedavi gören 54 yaşındaki Senal Işık da göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle üniversite hastanesine başvurmuş. Virüse nasıl yakalandığını bilmediğini vurgulayan Işık, "Nefesim kesiliyor, her tarafım, göğsüm ağrıyor, nefes alamıyorum. Millet kahvehanelere koronavirüs yokmuş gibi oturuyor. İşi olmayan hiç dışarı çıkmasın. Bu hastalığın nereden bulaşacağı hiç belli değil. Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın" dedi.

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