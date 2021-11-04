  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Kovid-19 hapına dünyada ilk onay verildi
Korona Virüs

Kovid-19 hapına dünyada ilk onay verildi

İngiltere, ABD merkezli ilaç devi Merck'in ürettiği Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilaca ilk kullanım onayını veren ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 14:09:00 -
Kovid-19 hapına dünyada ilk onay verildi

İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını söyledi.

Böylece İngiltere, Kovid-19 aşısında olduğu gibi, Kovid-19 hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

Merck'in ürettiği ilaç, Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük skandal! ABD 2 dakika önce tespit etmiş ancak...
Dünya

Büyük skandal! ABD 2 dakika önce tespit etmiş ancak...

ABD Hava Kuvvetleri soruşturmasında, ABD ordusunun 29 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlediği hava saldırısından 2 dakika önc..
Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı
Siyaset

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı

Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, Mustafa Sarıgül'ün ortaya attığı "Bir muhalefet partisi Biden'dan para aldı" iddiası için Sarıgül'e pa..
Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu
Gündem

Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu

Eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya giren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sağlık durumuna ilişkin bir basın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay