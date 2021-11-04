Kovid-19 hapına dünyada ilk onay verildi
İngiltere, ABD merkezli ilaç devi Merck'in ürettiği Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilaca ilk kullanım onayını veren ülke oldu.
İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını söyledi.
Böylece İngiltere, Kovid-19 aşısında olduğu gibi, Kovid-19 hapını da ilk onaylayan ülke oldu.
Merck'in ürettiği ilaç, Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltıyor.