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Korona Virüs Kovid-19 felaketinin üzerinden 1 yıl geçti
Korona Virüs

Kovid-19 felaketinin üzerinden 1 yıl geçti

Türkiye ve tüm dünya 1 yıldır koronavirüsle mücadele ediyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinin ardından alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesiyle büyük başarı sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 11:56:00 -
Kovid-19 felaketinin üzerinden 1 yıl geçti

Koronavirüs salgınında ilk vakanın 11 Mart 2020'de görüldüğü Türkiye, sıkı tedbirlerle geçen 1 yılın ardından 2 Mart'ta "Kontrollü Normalleşme Süreci'ne" geçti. Aşılama ve tedbirlerle salgınla mücadelede büyük başarı elde edildi. İşte o süreç:

29 Şubat 2020: Türkiye; İtalya, G.Kore, Irak uçuşlarını durdurdu.

12 Mart 2020: Maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.

13 Mart 2020: Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantinaya alındı.

14 Mart 2020: Türkiye, tüm hudut kapılarını kapattı.

16 Mart 2020: Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Umuma açık yerler kapatıldı. Camilerde cemaatsiz namaz dönemi başladı.

22 Mart 2020: 65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması getirildi.

27 Mart 2020: Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı, yurt dışı uçuşları durduruldu.

10-12 Nisan 2020: İlk sokağa çıkma kısıtlaması 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulandı.

18 Nisan 2020: HES uygulaması hayata geçirildi.

23 Nisan 2020: Salgında ilk dalganın ilk piki görüldü.

10 Mayıs 2020: "Kontrollü sosyal hayat" başladı. 1 gün sonra işyerleri kademeli açıldı.

29 Mayıs 2020: 2.5 ay sonra cuma namazı kılındı. Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastaneleri 45 günde bitirildi.

1 Haziran 2020: "Yeni Normalleşme" dönemi başladı.

12 Ekim 2020: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

17 Kasım 2020: Vakaların artmasıyla yeniden kısıtlamalar başladı, 24'ünde okullar kapatıldı.

14 Ocak 2021: Aşılama başladı.

15 Şubat 2021: Köy okulları ve ana sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.

1 Mart 2021: "Yerinde Karar" dönemi başladı, iller riske göre ayrıldı. 1 gün sonra "Kontrollü Normalleşme" başladı. Riske göre sokak kısıtlamaları kalktı, yeme-içme yerleri açıldı, eğitim başladı.

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