Kovid-19 felaketinin üzerinden 1 yıl geçti
Türkiye ve tüm dünya 1 yıldır koronavirüsle mücadele ediyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinin ardından alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesiyle büyük başarı sağlandı.
Koronavirüs salgınında ilk vakanın 11 Mart 2020'de görüldüğü Türkiye, sıkı tedbirlerle geçen 1 yılın ardından 2 Mart'ta "Kontrollü Normalleşme Süreci'ne" geçti. Aşılama ve tedbirlerle salgınla mücadelede büyük başarı elde edildi. İşte o süreç:
29 Şubat 2020: Türkiye; İtalya, G.Kore, Irak uçuşlarını durdurdu.
12 Mart 2020: Maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.
13 Mart 2020: Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantinaya alındı.
14 Mart 2020: Türkiye, tüm hudut kapılarını kapattı.
16 Mart 2020: Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Umuma açık yerler kapatıldı. Camilerde cemaatsiz namaz dönemi başladı.
22 Mart 2020: 65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması getirildi.
27 Mart 2020: Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı, yurt dışı uçuşları durduruldu.
10-12 Nisan 2020: İlk sokağa çıkma kısıtlaması 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulandı.
18 Nisan 2020: HES uygulaması hayata geçirildi.
23 Nisan 2020: Salgında ilk dalganın ilk piki görüldü.
10 Mayıs 2020: "Kontrollü sosyal hayat" başladı. 1 gün sonra işyerleri kademeli açıldı.
29 Mayıs 2020: 2.5 ay sonra cuma namazı kılındı. Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastaneleri 45 günde bitirildi.
1 Haziran 2020: "Yeni Normalleşme" dönemi başladı.
12 Ekim 2020: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.
17 Kasım 2020: Vakaların artmasıyla yeniden kısıtlamalar başladı, 24'ünde okullar kapatıldı.
14 Ocak 2021: Aşılama başladı.
15 Şubat 2021: Köy okulları ve ana sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.
1 Mart 2021: "Yerinde Karar" dönemi başladı, iller riske göre ayrıldı. 1 gün sonra "Kontrollü Normalleşme" başladı. Riske göre sokak kısıtlamaları kalktı, yeme-içme yerleri açıldı, eğitim başladı.