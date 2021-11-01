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Korona Virüs Kovid-19, biyolojik silah olarak geliştirilmedi
Korona Virüs

Kovid-19, biyolojik silah olarak geliştirilmedi

ABD istihbarat teşkilatları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini asla tespit edemeyeceklerini ancak virüsün biyolojik bir silah olarak kullanılmak için üretilmediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:39:00 -
Kovid-19, biyolojik silah olarak geliştirilmedi

ABD’de istihbarat alanında görev yapan kuruluşların başındaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) gizliliği kaldırılmış raporunda, Kovid-19’un bir laboratuvardan sızdığı ya da doğal geliştiği yönünde iki farklı kabul edilebilir görüş bulunduğu ve Kovid-19’un kaynağının belirlenemediği belirtildi. Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün muhtemel kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı. Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak buna güvenin az olduğu belirtildi.

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