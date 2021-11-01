Kovid-19, biyolojik silah olarak geliştirilmedi

ABD’de istihbarat alanında görev yapan kuruluşların başındaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) gizliliği kaldırılmış raporunda, Kovid-19’un bir laboratuvardan sızdığı ya da doğal geliştiği yönünde iki farklı kabul edilebilir görüş bulunduğu ve Kovid-19’un kaynağının belirlenemediği belirtildi. Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün muhtemel kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı. Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak buna güvenin az olduğu belirtildi.