Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar hocayla koronavirüs salgındaki son durumu konuştuk...

Türkiye büyük ivme kazandı

Sağlık yatırımları, salgınla mücadelede nasıl bir rol oynadı?

Sağlıkta dönüşüm, sağlık bilgi sistemleri, hastanelerin modernizasyonu ve şehir hastaneleri, ülkemizi dünyanın sağlık altyapısının çöktüğü bu süreçte salgın ve afetler gibi durumlara hazırlıklı, ihtiyacı olan diğer ülkelere yardım edebilecek güçte, sosyal yönü güçlü bir devlet olarak örnek ülke haline getirmiştir. Yapacağınız hiçbir lobi faaliyetiyle, ihtiyaç anında gönderdiğiniz bir uçak dolusu malzeme-ilaç ile elde ettiğiniz saygınlığı elde edemezsiniz. Kovid-19 ile ilgili tüm sağlık hizmetlerinin vatandaşa ayırt etmeksizin ücretsiz olarak veriliyor oluşudur. Bu yönüyle de dünyaya örnek bir ülkedir.

Gizlenmesi mümkün değil

‘Ölüm rakamlarının gizlendiği yönündeki iddialarına ne dersiniz?

Ölüm rakamlarının spekülasyona açık olmadığını sağlıkçı olan herkes bilir. Ölüm Bilgi Sisteminde pozitif hastalar zaten kayıt altına alınıyor.

Vaka sayılarının da gerçeği yansıtmadığı söyleniyor...

Gerçek gündelik verilerin gizlenmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü PCR testleri, hastanemiz moleküler laboratuvarı dahil 140 laboratuvarda çalışılıyor ve günlük olarak raporlanıyor. Bu iddialar, bu sistemi bilmeyen spekülatörlerin işi.

Etkisinin azalması

Virüsün mutasyona uğradığı ya da etkisinin azaldığı yönündeki söylentileri herhangi bilimsel bir açıklaması var mı?

Kovid-19 için mutasyona uğrayarak etkisini azalttığını kanıtlayan bilimsel bir bilgi henüz yok. Virüsler havada ve yüzeylerde belli bir süreye dek canlı kalabilirler. Virüsten korunmada önemli olan kalabalık ortamlarda maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek kapalı ortamları sık sık havalandırmaktır.

Yerli aşı müjdesi

Aşı konusunda hangi aşamadayız, ihtimal nedir?

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla devam ediyor. Ülkemizde ise bu büyük bir başarı olup, yıllardan sonra bir ilk olacak. Bizim kendi üniversitelerimizde klinik safhaya gelmiş aşı çalışmalarımız var. 12 aşı çalışması sürüyor. Bunlardan 5’inde hayvan deneyleri de başarılı geçti ve klinik safhaya gelindi. Buradan halkımıza şunu söyleyebilirim, yılbaşına doğru müjdeli haber vermeye çok yakınız. Bu aşıyı Türkiye olarak insanlığa armağan edeceğiz inşallah.

Abdülhamid Han’ın aşı projesi

Sultan II. Abdülhamid Han’ın emriyle dünyada Fransa ile birlikte ilk defa kuduz aşısının üretilmesini için girişimde bulunulmuş ve başarı sağlanmıştı. Aşı üreten ve Avrupa’ya aşı ihraç eden bir ülkeydik. 20. yüzyılın ortalarında bu durum sekteye uğradı ve tamamen durdu. Kovid-19 musibeti, yeniden yerli aşı üretiminin de gündemimize gelmesine sebep oldu. Ecdadın başlattığı aşı devrimini, kaldığı yerden devam ettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan oldu.