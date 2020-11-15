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Korona Virüs Kovid-19 aşısında iki önemli detay
Korona Virüs

Kovid-19 aşısında iki önemli detay

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türk profesörler Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu BioNTech ile Pfizer’in geliştirdiği aşının eksi 70 derecenin üzerindeki buzdolaplarında saklanabileceğine dikkati çekerek, “Henüz hiçbir ülke buna hazır değil. Önce bu aşının taşıma ve saklama altyapısının hazırlanması lazım. Bir de halk, aşılananların maske ve mesafeden kurtulacağını sanıyor ama aşı olanlar da dahil maske ve mesafe bir süre daha hayatımızda olacak” uyarılarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:02:00 -
Kovid-19 aşısında iki önemli detay

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin’in 'CoronaVac' aşısı ve Türk bilim insanları Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'in geliştirdiği aşı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çin aşısının 'inaktif' aşı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bunların depolanması, gönderilmesi, uygulanması daha kolaydır. Ölü aşı olduğu için sıcağa daha dayanıklıdır. Alman-Amerikan ortak yapımı olan aşı, görülen o ki daha etkin bir aşı. Fakat şöyle bir dezavantajı var; bu aşının depolanması için eksi 70 derece gerekiyor. Hiçbir ülkenin böyle bir hazırlığı yok. Eksi 70 derecelik dolapları her yere dağıtamayacağınız için daha az merkezlerde uygulanacak demektir. Bu da ciddi bir sorun. Yığılmalara neden olacaktır" dedi. Bu altyapının hazırlanıp, aşının uygulanmasının 5-6 aydan önce mümkün olmadığına dikkati çeken Ceyhan, “Aşı bulundu ama bundan sonra 2 önemli nokta daha var. Birincisi aşılama başladığında ne salgın etkilenecek bundan, ne aşıyı yaptıranlar maske ve mesafeden kurtulacak. Aşı yaptıranların virüsü taşıyıp başkalarına bulaştırmayacağını anlayana kadar herkes, maske, mesafe kuralları ile yaşayacak. İkincisi ise aşıların saklanma ve taşınması. Bazı yerlerde eski 70 derecelik dolaplardan 1 tane bile yok. 2 gün önce Amerika'nın en büyük hastanelerinden biri bile 'Benim böyle bir imkanım yok' dedi. ABD ve Avrupa bu konuyu konuşuyor. Bu oldukça ciddi bir konu. Ayrıca aşı fiyatlarının da sorun çıkaracağını düşünüyorum” uyarılarını yaptı.

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