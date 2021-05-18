Kovid-19 aşısı olan 65 yaş ve üzerindekilerde vaka oranı yarı yarıya azaldı

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üstündekilerde en az bir kronik hastalığı bulunanların, Kovid-19'u ağır geçirme ve ölüm riskinin daha fazla olduğunu bildirdi.

Bu gruptakilere, riski azaltabilmek için toplumsal aşılamada sağlık çalışanlarının hemen ardından öncelik verildiğini anımsatan İlhan, gelinen noktada 65 yaş üstündekilerin ağır hastalık ve ölüm riskinin önemli ölçüde azaltıldığını söyledi.

İlhan, özellikle tanımlanan yaş gruplarında 2 doz aşı yaptırılmasının, hastalığa karşı büyük oranda koruyuculuk sağladığının ortaya konduğunu söyledi.

65 yaş ve üzerindekilerin aşı sonrası vaka oranının 1 Ocak itibarıyla yüzde 17,7 iken, son rakamlara göre bu oranın yüzde 8,2'ye düştüğünü aktaran İlhan, "Bu yılın ocak-nisan ayları arasında 65 yaş üzerindekilerin koronavirüse yakalanma durumları karşılaştırıldığında, yarı yarıya bir azalma söz konusu. Demek ki gerçekten koruyuculuk anlamında bir etki yapıyor." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. İlhan, bu yaş grubunda bir an önce, yüzde yüz oranında aşılamanın önem taşıdığını ifade etti.

Aşı yaptırmanın ve belirlenen kriterlere uygunluk halinde kontrollü normalleşme kapsamında dışarı çıkılması gerektiğinin, öz sorumluluk olduğunu dile getiren İlhan, iki doz aşı olanların da dışarı çıktığında yine tüm tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.

"Aşı olmayı teşvik etmek için yapılan bir uygulama"

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, iki doz aşısını yaptıran 65 yaş üzerindeki vatandaşların kontrollü normal yaşamın içinde olabileceklerinin belirlendiğini hatırlatan İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakıldığında 65 yaş üstündeki vatandaşlar evde kalmakla beraber hem ruh sağlığı sorunları yaşayabiliyor, yakınlarını göremeyebiliyor hem de eski rutinlerindeki fiziksel aktivitelerini yapamıyor. Aşılaması tanımlanan bu grup için daha esnek koşullar mümkün olabilecek. Bu nedenle sırası gelen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılarını yaptırması çok önemli, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarının kontrolü açısından. Genelge ile yapılan bu esnekliği, aşı olmayı teşvik etmek için de yapılan bir yaklaşım olarak değerlendirmek mümkün."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı bilgiye göre, kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üzerindekilerin oluşturduğunu, bu oranın yüzde 53'e düştüğünü anımsatan İlhan, "Bu rakamlar açıklandığında 65 yaş üstündekilerin yüzde 25'e yakını aşı olmamıştı, şu an aşılanmama oranının yüzde 10'lara kadar indiğini söylemek mümkün. Tam korunma için, bir kez daha tüm 65 yaş üstündekileri aşı olmaya davet ediyorum." dedi.