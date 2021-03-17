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Korona Virüs Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu!
Korona Virüs

Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu!

ABD'nin Florida eyaletinde çalışan iki çocuk doktoru, hamileyken koronavirüs aşısı olan bir kadının dünyada aşının tetiklediği Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebeği doğurduğunu duyurdu. Ön saflarda sağlık çalışanı olan anne, Moderna aşısının ilk dozunu 36. gebelik haftasında Ocak ayında aldı. Bilim insanları, hamilelikte aşının bebekteki enfeksiyon riskini azaltabileceğini ya da tamamen önleyebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:33:00 -
Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu!

ABD'li iki çocuk doktoru, Güney Florida'da hamile iken bir doz koronavirüs aşısı olan bir kadının, "anne aşılamasından sonra" Kovid-19 antikorlarıyla doğan bilinen ilk bebeği dünyaya getirdiğini açıkladı.

Dr. Paul Gilbert ve Dr. Chad Rudnick, ön safta çalışan sağlık çalışanı annenin, Moderna aşısının ilk dozunu gebeliğin 36. haftasındayken Ocak ayında aldığını söyledi. Kadın üç hafta sonra "güçlü ve sağlıklı" bir kız çocuğu doğurdu.

Anneyi aşılamak çocuğunu koruyabilir

Bununla birlikte araştırmacılar, bebeğin göbek kordonundaki kanı analiz ettiklerini ifade ederek, "Antikorlar doğum sırasında tespit edildi. Dolayısıyla, anne aşılamasıyla Kovid-19'dan korunma ve enfeksiyon riskini azaltma potansiyeli var. Bildiğimiz kadarıyla, bu, bir bebeğin aşılamadan sonra antikorlarla doğduğunu bildirilen dünyadaki ilk haberdi. Annedeki antikorların bebeğe geçip geçmediğini görmek için bebeğin kordonunu test ettik, ki bu durumun hamilelik sırasında yapılan diğer aşılarda da yaşandığını görüyoruz"  ifadelerini kullandı.

Bebeklerin ne kadar korunacağını öğrenmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

Ancak, medRxiv'te ön baskı olarak yayımlanan makale, bebeklerin bu antikorlar tarafından korunup korunmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor:

"Diğer araştırmacıları, Kovid-19 a aşılanmasının ardından hamilelik ve emzirme kayıtları oluşturmanın yanı sıra onların çocuklarını da takip etmeye çağırıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde aşılanmış annelerden binlerce doğacak. Bu korumanın ne kadar süreceği daha ileri çalışmalarla belirlenmelidir. Bir bebeğin korunmasını sağlamak için ne kadar koruma düzeyine veya kaç antikora ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi gerekli."

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