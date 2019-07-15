Kovancılar’da şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin 3’üncü yıl dönümünde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin 3’üncü yıl dönümünde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kovancılar ilçesinde programlar düzenlendi.Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ile birlikte ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ilk önce şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dua etti. Ardından Merkez Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu.

Kovancılar ilçesinde olduğu gibi diğer ilçelerde de günün önemi nedeniyle çeşitli programlar düzenlendiği belirtildi.

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