Kovancılar ve Palu’da Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü

Elazığ’ın Kovancılar ile Palu ilçelerinde Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günükapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

Kovancılar ve Palu ilçesinde ilçe protokolleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla Atatürk anıtına çelenk konuldu. İlçelerdenPalu’da İmam Hatip Ortaokulunda, Kovancılar’da ise Anadolu Lisesi’nde program yapıldı. Programlarda her iki ilçede de günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilip, Kur’an-ı Kerim okunup,sinevizyon gösterisi ve oyun sahnelendi.

Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Palu Kaymakamı Mustafa Demir, ilçelerindeki program sonunda katılanlarla birlikte ikram edilen Mehmetçiğin Çanakkale menüsü olan yağlı buğday çorbası ve hoşafını yedi.