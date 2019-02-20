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“Kova” adlı düzenekte uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından “kova” adı verdikleri düzenekte uyuşturucu kullanırken yakalanan 3 şahıstan 1’i uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:11
“Kova” adlı düzenekte uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından “kova” adı verdikleri düzenekte uyuşturucu kullanırken yakalanan 3 şahıstan 1’i uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kullandığı ve piyasaya sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli narkotik polisi tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerince, D.D. isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda sonucunda “kova” adı verdikleri düzenekte uyuşturucu kullanan 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik şubeye getirilen D.D. ve diğer 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Uyuşturucu kullanmak suçundan işlem haklarında işlem yapılan 2 şüpheli serbest bırakılırken, Kırıkkale Adliyesine sevk edilen D.D. ise uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:11
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