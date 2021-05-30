Kouyate kimdir, nerelidir? Kouyate kaç yaşında? Kouyate hangi takımlarda oynadı?
Kouyate Galatarasaray’a mı transfer olacak? Galatasaray, Kouyate transfer haberleri merak ediliyor. Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray’ın Kouyate’yi renklerine katıp katmayacağı merak edilirken, Kouyate’nın da hayatı merak ediliyor. Peki Kouyate kimdir? Kouyate nereli? Kouyate kaç yaşında?
Cheikhou Kouyate 21 Aralık 1989 tarihinde Dakar’da doğdu.. Senegalli futbolcudur. Premier League takımlarından Crystal Palace'da forma giymektedir.
Kouyate hangi taımlarda oynadı?
Senegal'de doğan Kouyaté ülkesinin takımlarından Yego AS kulübünde futbola başladı. 2006 yılında Brussels'li yöneticiler tarafından izlenen ve beğenilen futbolcu uzun süre genç takımda oynadıktan sonra Brussels kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştır. Brussels kulübü futbolcuya 3 ay ödeme yapmadığından sözleşmesi mahkeme kararıyla feshedilerek Anderlecht takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Anderlecht'te teknik direktör Ariel Jacobs tarafından forma şansı verilen Kouyate, Lucas Biglia'yla beraber 2009-10 sezonunun sürprizlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. 18 Haziran 2014 tarihinde Premier League ekiplerinden West Ham United ile dört yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu transfer West Ham'ın 2014-15 sezonu öncesi Mauro Zárate'den sonra yaptığı ikinci transfer olarak kayıtlara geçti.