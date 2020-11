Kötülüklerin anası içkinin her türlüsü illet! Alkolün etili de metili de öldürüyor

İslam’ın “her kötülüğün anası” tanımlamasıyla yasakladığı içkiden her yıl 2 milyon 800 bin insanın hayatını kaybettiği belirtildi. Sahte alkol üzerinden ölümcül etkisi gündeme gelen içki, son dönemde onlarca kişinin can vermesine sebep olurken, istatistikler alkolün her türlüsünün ölüm saçtığını gösteriyor.

Sahte alkol kabusu

Metil alkol nedeniyle korkunç bir hızda ilerleyen ölüm vakaları, içki tehlikesini ciddi şekilde hissettiriyor. Her gün artan sahte alkol vakaları adeta koronavirüsle yarışır oldu. Metil alkolün yanı sıra “hakiki alkol” sınıfındaki içki nedeniyle korkunç seviyede ölümler yaşanıyor. Şiddet vakaları da içki etkisindeki insanlarca tırmandırılıyor. Metil alkolün de etil alkolün de insanlık için illet olduğunu gösteren veriler korkunç gerçeği gözler önüne seriyor.

Her yıl 2.8 milyon alkol ölümü

Saygın tıp dergisi Lancet’in 26 yıllık kapsamlı araştırmasının sonuçlarına göre her yıl alkol kaynaklı 2 milyon 800 bin insan hayatını kaybediyor. Tüm dünyada bir yılda hayatını kaybeden erkeklerin yüzde 7’sinin ölüm nedeni alkol. Ölen her 100 kadından 2’si alkol dolayısıyla can veriyor.

Ölümcül hastalıkların anası

Kanser, diyabet, verem, ölümcül hipertansiyon, verem ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların tetikleyicisi olarak gösterilen alkolün bir kadehinin bile ölümcül etkiye neden olduğu da yine bilimsel araştırmalara yansıyor. Cambridge Üniversitesi’nin deneylerine göre haftada tüketilen 5 birimlik alkol felç riskini yüzde 14 artırıyor. Ölümcül hipertansiyon riski yüzde 24, kalp yetmezliği riski yüzde 9, aort anevrizması riski yüzde 15 yükseliyor. Özellikle 15-49 yaş arasındaki kişilerde ölüm ve sakatlıkların temel sebeplerinden biri alkol.

İçki varsa şiddet var

İçki, şiddet vakalarının da birincil unsuru. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Türkiye’nin de arasında bulunduğu 30 ülkede yaptığı araştırmasında kadına şiddet olaylarının yüzde 70, tecavüzlerin yüzde 50, cinayetlerin yüzde 85’inde en etkili unsur alkol olarak gösteriliyor. Birleşik Krallık Alkol Çalışmaları Enstitüsü’nün çalışmasına göre İngiltere ve Galler’de şiddet suçlarının yüzde 47’si içki etkisi altında işleniyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) verilerine göre Finlandiya’da tüm cinayetlerin yüzde 65’i, İsveç’te yüzde 47’si alkolle ilişkili. Avustralya Ulusal Suç Enstitüsü’nün 2000-2006 arası işlenen eş cinayetleri araştırmasına göre ülkede katillerin yüzde 44’ü alkol etkisindeyken kan döküyor. Klinik psikolog William Fals Stewart’ın 2003 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, bir erkeğin kadına fiziksel şiddet uygulama ihtimali alkollüyken 18 kat artıyor.

Kadınlara şiddette ilk sırada alkol var

Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar da aynı sonuçlara işaret ediyor. Cumhuriyet Tıp Dergisi’nde yayınlanan “Kadına Yönelik Farklı Eş Şiddeti Tiplerini Etkileyen Psikososyal Faktörler” araştırmasına göre; fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar en çok alkollü erkeklerden muzdarip. Edirne’de eşlerinden şiddet gören 306 kadın arasında yapılan araştırmada, şiddet gören kadınların şiddetin nedenleri arasında ilk sırada alkolü belirtiyor. Fiziksel şiddetin nedeni olarak 7 etmen sıralayan kadınların yüzde 32,8’i alkolü ilk sebep olarak gösteriyor.