Kötülüklerden uzak büyüsünler diye resim yapmayı öğretiyor

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'da ressam Ali Rıza Başarır, kurduğu 10 metrekarelik resim atölyesinde çocuklara ücretsiz eğitim vererek onların kötü alışkanlıklardan uzak büyümesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Küçük yaşlardan itibaren ilgilenmeye başladığı resim sanatında kendisini geliştiren 67 yaşındaki Ali Rıza Başarır, 2000 yılında emekli olduktan sonra Seydikemer ilçesine yerleşti ve çalışmalarıyla çok sayıda resim sergisi açtı.

Başarır, bir yakınının bağımlılık nedeniyle yaşadığı zor günlere şahit olunca çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için ne yapabileceğini araştırdı. Sanatın kişiler üzerindeki olumlu etkisini yakından gözlemleyen Başarır, ücretsiz resim eğitimi vermeye başladı. Her ortamı, her fırsatı çocuklar için avantaja dönüştüren Başarır, kahvehanelerde, kafelerde öğrencilere eğitim verdi.

Daha çok çocuğa ulaşmak için 10 bin lira banka kredisi kullanan ve bununla 10 metrekarelik sanat atölyesi kuran Başarır, öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Çevresindekilerin "Borca girip, başkaları için atölye mi açılır?" söylemlerine kulak tıkayan Başarır, atölyesinde 14 öğrenciye eğitim veriyor.

- "Bu gönül işini gönülden yapıyorum"

Dört çocuk babası Başarır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlı yakının ardından kendisini çocuklara adadığını söyledi.



Borçla kurduğu atölyeyi resim galerisi ve sanat atölyesi şeklinde geliştirmeyi amaçladığını anlatan Başarır, "Yaşları 8 ile 17 arasında değişen öğrencilerim var. Onların başarılarıyla mutlu oluyorum. İnşallah öğrencilerin ilk sergisini de atölyede açacağız." dedi.



Bildiklerini öğrencilere aktarmanın doyumsuz bir lezzet olduğunu vurgulayan Başarır, bu şekilde çok sayıda çocuğu kötü alışkanlıklardan koruduğuna inandığını ifade etti.



Kurduğu atölyeyle çocukların internet ya da bilgisayar başında boş zaman geçirmelerinin de önüne geçtiğini belirten Başarır, "Uğraşı olan çocuklar kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Evlat ve devlet bizim için çok önemlidir. Evladımız ve devletimiz var olduğu sürece huzurla yaşarız. Amacım elimden geldiği kadar dürüst ve düzgün çocuklar yetiştirmek. Bu gönül işini gönülden yapıyorum. Bazen aileler de destek veriyor." diye konuştu.

- "Onu çok seviyoruz"

Atölyede eğitim alan 11 yaşındaki Berra Mutlu, ana sınıfından bu yana resme ilgisi olduğunu, kursa arkadaşlarının tavsiyesiyle katıldığını söyledi.

Büyüdüğünde ressam olmak istediğini aktaran Mutlu, "Gölgeleme, kara kalem boyama gibi alanlarda yeni şeyler öğrendim. İleride iyi bir ressam olup, kendi atölyemi kurmak istiyorum. Ali Rıza Hoca bizimle çok ilgileniyor. Onu çok seviyoruz." dedi.



Lise son sınıfı öğrencisi Saliha Özkan, moda tasarımı okumak istediğini, evde kendi kendine resimler çizdiğini söyledi.



Çizdiklerini görenlerin kendisini geliştirmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirten Özkan, "Bunun üzerine Ali Rıza Hoca ile tanıştım ve yeteneğimi geliştirdim. Burada edindiğim tecrübeyle yetenek sınavlarında başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşinci sınıf öğrencisi Ceylin Çetin de resim alanında kendini geliştirmek için Ali Rıza Başarır'dan iki yıldır eğitim aldığını, boş zamanlarını verimli değerlendirdiğini kaydetti.





