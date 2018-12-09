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"Kötü muamele" şikayetlerinde azalma

İçişleri Bakanlığından, emniyet personeline yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikayetlerin son iki yılda yüzde 90 azaldığı bildirildi

09 Aralık 2018 Pazar 10:05
"Kötü muamele" şikayetlerinde azalma

Emniyet personeline yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikayetler, son iki yılda yüzde 90 azaldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet personeline yönelik "işkence" ve "kötü muamele" iddialarına ilişkin şikayetlerdeki büyük düşüş, BİMER ve CİMER'e yapılan müracaatlara yansıdı.

2016 yılında 302 şikayet yapılırken 2017'de bu sayı 165'e geriledi. Bu yılın aralık ayına kadar ise şikayet sayısı 28'e düştü.

Buna göre, son iki yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 azaldı.

İçişleri Bakanlığınca kötü muameleye dair gelen her şikayet titizlikle inceleniyor.

Ayrıca, emniyet ve jandarma personeli hakkında "işkence" ve "kötü muamele" iddialarına ilişkin adli soruşturmalarda da azalma yaşandı. Buna göre, her iki kurumun personeliyle ilgili 2016 yılında 99, 2017 yılında 33, 2018'de ise 13 adli soruşturma yürütülüyor.

- AİHM'den "hak ihlali" kararı yok

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği kararlar çerçevesinde işkence yasağıyla ilgili 2015 yılında iki "hak ihlali" kararı, 2016 ve 2017 yılında ise hak ihlali olmadığı yönünde karar verildi.

AİHM'in "kötü muamele" yasağıyla ilgili verdiği kararlar da son üç yılda azaldı.

Mahkeme, 2015 yılında 15, 2016 yılında 9 ve 2017 yılında ise 2 "hak ihlali" kararı verdi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:05
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Polis şiddetine yönelik şikayetlerde önemli azalma

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