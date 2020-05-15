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Korona Virüs

Kötü haber sonrası Çin'den yeni koronavirüs kararı

Tüm dünyada ölümlere neden olan koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi. 11 kişide görülen virüsün ardından Çin'în 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:26:00 - 2020-05-15 11:30:45
Kötü haber sonrası Çin'den yeni koronavirüs kararı

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi. Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.

11 milyon kişiye test yapılacak

Çin'de coronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

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