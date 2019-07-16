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Kötü Çocuk filmi oyuncuları kimler? Kötü çocuk filmi konusu

Kötü Çocuk filmi bu akşamın en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. İşte kötü çocuk filmi oyuncuları ve konusu...

16 Temmuz 2019 Salı 21:37
Kötü Çocuk filmi oyuncuları kimler? Kötü çocuk filmi konusu

Kötü Çocuk filmi bu akşamın en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. İşte kötü çocuk filmi oyuncuları ve konusu...

Kayla doğduğu gün babası tarafından terk edilmiş, yaşamı boyunca annesi tarafından büyütülmüş ve artık lise çağında bir genç kızdır. Ancak kendisini terk eden babasının aniden ortaya çıkmasıyla hayatı değişir. Kayla, on yedi yaşına girdiğinde, ilk kez gördüğü babasıyla, yabancı bir şehre taşınır. Bu yeni şehirde, İstanbul'da, bir yandan babasıyla yaşama zorluğu çekerken bir yandan da yeni bir okula alışması gerekecektir. Fakat daha okulun ilk gününde hiç beklemediği birisiyle, gizemli Meriç ile tanışır. Kayla'nın hayatı sırlarla dolu Meriç'in peşinden gittikçe iyice karışacaktır.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği film, Büşra Küçük'ün yazdığı çok satan ve internet üzerinden 100 milyondan fazla okunan seri Kötü Çocuk'un beyazperde uyarlamas. Filmin başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu beraber üstleniyor.

KÖTÜ ÇOCUK FİLMİ OYUNCULARI

Kötü Çocuk filmi oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Aytaç Şaşmaz, Buçe Buse Kahraman, Işıknaz Özedgü, İpek Soral, Yiğitcan Ergin ve Demir Parscan yer alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:37
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