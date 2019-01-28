0553 313 94 23

Kotra maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Sinop'ta maket kotra üreten Sinan Demir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek amacıyla yaklaşık 1,5 metrelik, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı maket kotra yaptı - Sinan Demir:- "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde yollarımız yapıldı. Bu sayede işlerimiz çok arttı. Kendisine teşekkür etmek amacıyla bu özel kotrayı yaptım"

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:54
Kotra maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta maket kotra üreten Sinan Demir, yaptığı 1,5 metre uzunluğundaki maket kotrayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Kentte yaklaşık 40 yıldır maket kotra üreten 53 yaşındaki Sinan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi göstermek amacıyla özel bir kotra yapmaya karar verdi.

Kendi tasarladığı maket kotrayı yaklaşık iki ayda tamamlayan Demir, üzerine Erdoğan'ın fotoğrafını yerleştirdi.

Maket kotraya Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı forsu ile AK Parti bayrağı da koyan Demir, ayrıca 20 santimetrelik ikinci bir kotra yaparak bunu da ampul içine yerleştirdi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde sergilediği kotrayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

Erdoğan'ın önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde yollarımız yapıldı. Bu sayede işlerimiz çok arttı. Kendisine teşekkür etmek amacıyla bu özel maket kotrayı yaptım. Gerekli girişimlerde bulundum. İnşallah kendisine hediye edeceğim." dedi.

Önceden ulaşımın zorlukla yapıldığını anlatan Demir, "Şimdi insanlar iki saatte Samsun'dan, Kastamonu'dan buraya geliyor. Dolayısıyla bizlerin de işleri artmış oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:54
  1. kotra
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Sinan Demir
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonları ilgilendiren açıklama! Ödeme süreleri uzatıldı
    1. Milyonları ilgilendiren açıklama!..
    2. GÜNCELLEME - Tuzla tersaneler..
    3. Mahsur kalan atların imdadına itfaiye..
    4. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    5. PKK propagandası yapan 18 kişi..
    6. İstanbul'da film gibi operasyon! Vale,..
    7. Kotra maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    8. İran'dan Türkiye açıklaması: Endişeler..
    9. KVKK'den kişisel verilerin..
    10. "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış..
    11. Taşeron zam son dakika 2019
    12. Haberler üst üste geliyor! Bir fabrika..
    13. HDP İstanbul, Adana ve İzmir'de aday..
    14. CHP'de kriz! Belediye başkanı istifa..
    15. "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyiyle..
    16. Evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü!..
    17. Ali Acar neden istifa etti?
    18. GÜNCELLEME - Tuzla tersaneler..
    19. Muhallebili bisküvili pasta nasıl..
    20. Gölete düşen 2 kardeş, boğulmaktan son..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."