Hazır giyim firmalarından olan Koton, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra online mağazasıyla müşterilerine hizmet sunuyor. Koton; kadın, erkek, çocuk giyim ve aksesuar ürünleri satıyor. Online alışveriş yapacak olanlar “Koton online alışveriş nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Koton en güncel indirimler nelerdir?

Koton'un sahibi kim? | Koton kimin?

Koton 1988 yılında İstanbul'da Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz tarafından kuruldu. Hızla büyüyen firmanın pek çok ülkede de mağazası bulunuyor.

Koton online alışveriş | Koton alışveriş nasıl yapılır?

Koton online mağazasında binlerce ürünü müşterilerine sunuyor. Koton internet sitesinden alışveriş yapmak isteyenlerin siteye üye olmadan da alışveriş yapabilir. koton.com/tr/ adresine girdiğinizde beğendiğiniz ürünleri tüm özellikleriyle inceleyip sepetinize atabilirsiniz. Satın alma işlemi için sepete girip alışverişi onaylamanız gerekiyor.

Koton üye ol

Koton’dan alışveriş yapmak için siteye üye olmak zorunda değilsiniz. Ancak Koton’a üye olarak indirim ve kampanyalardan faydalanmanız mümkün oluyor. Bu sebeple Koton internet sitesine giriş yapıp sağ üst köşede yer alan Üye Ol kısmına tıklayarak sisteme üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra e-mail ve sms’lerle herkesten önce kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

Koton uygulama indir

Koton’dan alışveriş yapmak isteyenler daha hızlı bir deneyim için uygulamayı mobil cihazlarına indirebilirler. Koton uygulamasını Play Store veya App Store’den indirmeniz mümkün.

Koton kaç taksit yapıyor?

Koton’dan yapacağınız alışverişlerde kredi kartı ve banka kartını kullanabilirsiniz. Koton’un birçok banka ile anlaşması bulunuyor. Koton anlaşmaları doğrultusunda müşterilerine taksit kolaylığı sağlıyor. Taksit sayıları ise yapılan anlaşmalara göre kartlara göre farklılık gösteriyor.

Koton kapıda ödeme var mı?

Koton müşterilerine kapıda ödeme kolaylığı sağlıyor. Kapıda ödeme yapmak isteyenler sepet tutarından 7.90 TL fazla olarak kapıda ödeme bedeli ödemek durumunda.

Koton iade var mı? | Koton değişim var mı?

Koton internet sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerde değişim ve iade özellikleri bulunuyor. Arzu ederseniz en yakın mağazadan değişim ve iade yapabilirsiniz. Online alışveriş teslim edildiğinde paketin içerisinde iade formu bulunuyor. Bu formu doldurup MNG kargo aracılığıyla ürünü kargolayabilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz paketi “ARVATO SCM - İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Cad. No:58 İPEKİŞ LOGISTICS CENTER” adresine göndermeniz gerekiyor.

Koton kargo ücreti

Koton’dan alışveriş yapanlar kaç lira kargo bedeli ödemeleri gerektiğini merak ediyor. Koton’da kargo bedeli 5,90 TL’dir. 200 lira üstü ve alışverişlerde ise kargo ücreti alınmıyor.

Koton kargo kaç günde geliyor?

Koton online mağazadan alışveriş yapanlar ürünlerine ne zaman ulaşabileceklerini merak ediyor. koton.com’dan yapacağınız alışveriş 1-5 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

Koton sipariş takibi

Koton’dan yaptığınız alışverişi siteden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Koton’a üye olsanız da olmasanız da sipariş takibi yapabilirsiniz. Koton anasayfasının sağ üst kısmında yer alan sipariş takip kısmına tıklamanız durumunda bilgilere ulaşabilirsiniz.

Koton şifremi unuttum

Her gün pek çok şifre kullanıyoruz. Onlarca internet sitesi kullanıp şifrelerini unutmamak daha zor aslında. Şayet Koton şifrenizi unuttuysanız “Giriş” kısmına tıkladıktan sonra ‘şifremi unuttum’ kısmına tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Koton beden rehberi

Online alışveriş sırasında en çok müşterileri beden numaraları, ayakkabı numaraları oluyor. Bu konuda Koton müşterilerine beden rehberi sunuyor. Böylelikle ölçünüze en uygun bedeni bulabilirsiniz.

Koton en yakın mağaza

Online yerine mağazadan alışveriş yapmak isteyenler en yakın Koton mağazasına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Koton internet sitesi üzerinden size en yakın mağazayı kolaylıkla bulabilirsiniz. Koton internet sitesinin en alt kısmında “Mağaza Bul” linkini tıklayarak mağazaların konumlarına ulaşabilirsiniz.

Koton kampanya yeni

Koton sık sık mağazalarında ve onlineda indirim kampanyaları yapıyor. Özellikle mevsim değişimlerinde yüzde 70’e varan indirimler yapılıyor.

Koton iş ilanı | Koton kariyer

Koton Türkiye genelinde onlarca mağazasıyla hizmet sunuyor. Koton’da çalışmak isteyenler Koton kariyer sayfasından açık iş ilanlarını öğrenip başvuru yapabilir. Bunun için Koton internet sitesinin en alt kısmında bulunan ‘Kariyer’ kısmına giriş yapmanız gerekiyor.