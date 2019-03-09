’Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’na coşkulu açılış

İlkadım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bir süredir vatandaşların gözdesi haline gelen ’Derebahçe Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’ coşkulu bir törenle açıldı.

Derebahçe ve Çay Mahallelerini kapsayan Mert Irmağı boyunca 2 bin 500 metre koşu ve yürüyüş yolu ile 2 bin 500 metre bisiklet yolu, engelli şarj istasyonu, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları, fitness-kondisyon spor aletlerinin bulunduğu Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun açılış merasimi büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Açılışta konuşan İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, Derebahçe Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun Samsun’un en uğrak yerlerinden birisi olacağını söyledi.

“Derebahçe Koşu Yolu ve Hayat Parkuru, Samsun’un gözdesi olacak”

Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun Samsun’un gözdesi olacağını ifade eden Erdoğan Tok, “Yürüyüş yolunu halkımızın hizmetine açmaktan son derece memnunum. Bu son 5 yıllık dönemde o kadar çok projeyi hayata geçirdik ki onların açılışını yapmaya bile fırsat bulamadık. Bugün açılışını yaptığımız yeri de 6 ay önce bitirmiştik ama ancak fırsat bulabildik. Bunun gibi daha açılışını yapmadığımız bir sürü tesislerimiz var. Bu koşu yolunu çok önemsiyoruz. Burası 2 bin 500 metrelik bir yer. Mert Irmağı’nın bulvar tarafındaki köprüden başlayarak, sera olarak kullandığımız yere kadar ilerliyor. Burada hem yürüyüş hem de bisiklet yolumuz var. Ayrıca dinlenme yerleri, büfeler, spor aletleri de bu yolda bulunuyor. Koşu yolu güvenlik kameralarıyla da 24 saat izleniyor. Burası artık sahile gitmeye gerek kalmadan, bu bölgedeki insanlarımızın kullanabileceği bir yer haline gelmiştir. Koşu yolu, gece aydınlatmasıyla da çok güzel bir ambiyans ortaya çıkartıyor. Vatandaşlarımızın gece de burada yürüyüş yapmasını sağlamak için ışıklandırmaya önem verdik. Bunu ‘Sağlık İçin Spor, Spor İçin İlkadım’ anlayışıyla yapıyoruz. Spor herkes açısından çok önemli bir olay. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından da bu yolu çok önemsiyoruz” dedi.

“Bu yolda Samsunspor’a da sahip çıkılacak”

Parkurda Samsunspor köşesinin de bulunacağını açıklayan Başkan Tok, “Samsunspor bizim en önemli markamız. Burada bir Samsunspor köşesi oluşturmak suretiyle de Samsun’un en önemli marka değeri olan Samsunspor’a sahip çıkıyoruz. Sadece görsel olarak değil, madden ve manen her zaman Samsunspor’un yanında olmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra amatör spor kulüplerine de desteklerimiz devam edecek. Bundan önceki süreçte yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık. Şimdi de birçok projeyi yapacağız diyoruz. 2024’te de diyeceğiz ki ‘bak, bunları yaptık’. Biz söz vermişsek inanın sözümüzü yerine getiriyoruz. Çünkü arkamızda devletimiz var. Bunlar önemli destekler. Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezini devletimizin desteğiyle yaptık. Şimdi de Büyükşehirle, İlkadım’la ve hükümetimizin de gücüyle daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı Samsun’da çok iyi bir maya tuttu. MHP ile AK Parti il-ilçe teşkilatları, Ülkü Ocakları, taban ve teşkilatımızla birlikte muazzam bir birliktelik oluştu. Allah’ın izniyle, Cumhur İttifakı’nın gücüyle 31 Mart seçimlerinden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Mustafa Demir: “Bu proje bizim projemizle birleşerek daha da güzelleşecek”

Mert Irmağı projesiyle Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun daha da güzelleşeceğini vurgulayan Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, “Pazartesi günü proje lansmanımı gerçekleştireceğim. Bu Mert Irmağı’ndaki koşu yolunun kalan kısmı için de enfes bir proje hazırladık. Bunu sosyal medyadan yayınlayacağız. Tanıtımı Pazartesi günü yapacağım. Buradaki proje gibi birçok güzel projemiz daha olacak. İnşallah, Samsun’u yeniden inşa edeceğiz. Mert Irmağı projemizle bu projenin bütünleştikten sonra nasıl güzel bir hal alacağını göreceksiniz. O zaman siz seyreyleyin Samsun’un güzelliğini. Bu koşu yolunun hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nun açılışı gerçekleştirildi. Başkan Tok ve protokol üyeleri koşu yolunda yürüdü. Başkan Tok, belediyeye ait zabıta bisikletine binerek bisiklet yolunu da kullandı. Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’nu kullanan vatandaşlar, Başkan Tok’a böyle bir hizmeti Samsun’a kazandırdıkları için teşekkür ettiler.

Açılışa ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP Kadın Kolları Başkanımız Gülşen Arslan, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Aslan Kösef, AK Parti ve MHP Teşkilatlarının üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği ve vatandaşlar katıldı.