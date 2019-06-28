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Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'da koşu testi esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan asker şehit oldu

28 Haziran 2019 Cuma 01:07
Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Şanlıurfa'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 26 Haziran Çarşamba günü denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 01:07
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Şanlıurfa
  3. şehit

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