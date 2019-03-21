Koşu sonrası rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti Düzce'de fiziki yeterlilik testi kapsamında yapılan koşu sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi, memleketi Konya'ya gönderildi.

Düzce'de fiziki yeterlilik testi kapsamında yapılan koşu sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş, düzenlenen törenle memleketi Konya'ya uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, rütbeli personele yönelik fiziki yeterlilik testi kapsamında koşu icra edildiği belirtildi. Test sonrasında rahatsızlanan Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın'a ilk müdahalenin, spor testi için hazır bulunan ambulanstaki sağlık görevlilerince yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına en yakın hastaneye sevk edilen Aydın'ın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. - Cenaze memleketine uğurlandı Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Aydın'ın cenazesi, kaldırıldığı özel hastanenin morgundan alınarak, araç konvoyu eşliğinde Alay Komutanlığı bahçesine getirildi. Burada düzenlenen askeri törende Aydın'ın öz geçmişi okundu ve Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından dua edildi. Duanın ardından mesai arkadaşları tarafından omuza alınan şehidin tabutu, helikoptere konularak memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve öteki ilgililerle askeri erkan katıldı. Öte yandan, törende Aydın'ın eşinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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